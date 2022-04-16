ليبيا – علق عضو المؤتمر العام السابق عن حزب العدالة والبناء عضو جماعة الإخوان المسلمين محمود عبد العزيز على اجتماعات لجنتي مجلسي النواب والدولة في القاهرة للتشاور بشأن المواد الخلافية في الدستور.

عبد العزيز قال خلال استضافته عبر برنامج “بين السطور” الذي يذاع على قناة “التناصح” التابعة للمفتي المعزول الغرياني وتابعته صحيفة المرصد: “مجتمعين تحت رئاسة عباس كامل في القاهرة، رئيس المخابرات المصرية، الأمور لا تبشر بخير، كنا نظن ان بعد انتصار البركان وتبيان الحق وأن شهد العالم جمعاً بمن هو الباغي والظالم ومن هو المجرم والذي جند المرتزقة والمجرمين من الدنيا كلها للعدوان على عاصمة البلاد وإذا بنا نعود للحلقة الاولى والنقطة الصفر!”.

وتابع: “من يقول إن حفتر عنده حالة من الهدوء والنضج وذهبت فكرة الحكم العسكري من دماغه! تتأسف ان ناس تروج لهذا الكلام! حفتر أمس عيّن ادريس المادي رئيس المحكمة العسكرية وأتحدى إذا شاور باشاآغا او وزير الدفاع او محمد المنفي عنده علم ولا يريدون الاعتراف! الدبيبة في طرابلس واموره طيبة ! ونحن من أول يوم لدينا تحفظ على جنيف ولسنا طرفاً فيها لكن مادام اتت وأسميتموها حكومة الوحدة الوطنية لنرى حسن النوايا وتبين انه لا يوجد حسن نوايا، وباشاآغا في تونس يعقد اجتماعات واتصالات”.

وأضاف: “وفي ظل ما يحدث ينتشر الفساد بشكل كبير على جميع الاصعدة، الذين مع الدبيبة فاسدين والذين ضده فاسدين لأنه لا يوجد قانون عام يحكمهم ومن يقف ضائع هو الشعب والشرفاء ومن يخاف الله. اجتماع مجلس النواب والدولة في القاهرة للأسف الضعف والهوان التي تعيشه البلد أن يجتمعوا لجنة من المجلسين وللأسف المجلسين لن يقدموا أي خير لليبيا، للأسف لما يجتمعوا في القاهرة ضاقت الدنيا؟ لماذا لم يجتمعوا في سرت تحت مضلة المخابرات المصرية هذا أمر مقزز ومجلس الدولة يعلم دور المخابرات المصرية بتأزيم المشهد الليبي للأسف”.

كما استطرد حديثه: “مادام مجلس النواب انسحب لماذا جالسين مجلس الدولة؟ لو إنك صاحب قضية فوراً اذهب للمطار! لكن الضعف النفسي مصيبه. لن يحدث ولا تنتظروا نتيجة من اجتماعات القاهرة ولن يحدث شيء إنما هي عودة للبرلمان ومجلس الدولة للمشهد! المجتمع الدولي أصبح يفكر بطريقة أخرى وغسل يديه منهم جميعاً والكثير من الوطنيين يتواصلون مع العديد من الدول يقولون في وجود هذين الجسمين لن نصل لنتيجة، مجلس الدولة إن كان فيكم ذرة حياء استقيلوا” بحسب قوله.

وأردف قائلاً: “موضوع المجلس الرئاسي بصفته القائد الاعلى، لما تكلمنا عن 5+5 وقلنا ننتظر موقف منهم، ماذا فعل؟، ملف النفط للأسف تنظمه قوانين ولوائح داخلية وهذه من الستينات وليست من اليوم ان كان هناك ازمة بين الوزير ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط هؤلاء لا يعملون في المريخ! ليبيا فيها من يخدم وليقدموا استقالاتهم اذا كانوا غير متفاهمين هذان الشخصان، والمؤسسة الوطنية للنفط تتبع الحكومة! ما البهدلة هذه! صنع الله يحول ايرادات النفط لمصرف ليبيا الخارجي، مراكز قوة تقسم البلاد وكل واحد يضغط من جهته ليزيد الفساد والليبيين في بيوتهم بالرغم من أن مبررات الثورة الآن أكثر من مبرراتها في عام 2011. الفساد موجود ويجب ان يحارب لكنكم تزيدون وتمكنوا الفساد وتقوموا باللوبيات ومجموعات ضغط وتتبعوا سفارات اجنبية وتأخذوا منها الاوامر”.

وفي الختام قال: “هل تريدون تجويع الشعب الليبي وتقتلوه لتدفعوا إتاوات الفاقنر والمخابرات المصرية ومن يقاتل مع حفتر! وحتى تصفي حساباتك مع ابراهيم الدبيبة وعبد الحميد الدبيبه” بحسب تعبيره.