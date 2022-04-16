إيطاليا – شهدت مباراة سبيتسيا وإنتر ميلان التي أقيمت أمس الجمعة، ضمن الأسبوع الـ33 من الدوري الإيطالي، واحدا من أغرب المواقف في تاريخ “الكالتشيو”.

وفي الدقيقة 60، حينما كانت نتيجة المباراة تشير لتقدم إنتر بهدف نظيف، دفع تياغو موتا، المدير الفني لنادي سبيتسيا، بلاعبه الأنغولي مبالا نزولا، ليحسن من موقفه الهجومي في المباراة.

ولكن بعد مرور ثلاث دقائق فقط من دخول نزولا، توجه حكم المباراة إلى اللاعب الأنغولي، وطلب منه أن يخلع القرط الذي كان يرتديه في أذنه.

وحاول اللاعب خلع القرط بنفسه لكنه فشل في ذلك ليضطر لمغادرة الملعب.

وبعد خروجه من أرضية الملعب، ومحاولات حثيثة لخلع القرط بمساعدة الجهاز الإداري لنادي سبيتسيا، لم ينجح نزولا في نزع القرط من أذنه، ليضطر مدربه بتبديله بلاعب آخر، في مشهد لا يحدث كثيرا في عالم كرة القدم العالمية والإيطالية.

وانتهت المباراة بفوز إنتر بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

المصدر: goal.com + مواقع التواصل