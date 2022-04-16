إنجلترا – يعتبر فيتامين E من العناصر الغذائية الأساسية التي يمكن أن تساعد في “الحفاظ على صحة الجلد والعينين”. فكيف يمكنك التأكد من أنك تحصل على ما يكفي في نظامك الغذائي؟.

يقول أليكس غلوفر، كبير خبراء التغذية في هولاند آند باريت: “يتم تخزينه في الكبد لحين الحاجة إليه”. وتساعد مضادات الأكسدة هذه على “حماية الجسم من التلف الناتج عن الجذور الحرة”، وتوجد بشكل طبيعي في مجموعة من الأطعمة – بما في ذلك بعض عناصر الإفطار الشائعة جدا.

وقال كارل كريستيان، المؤسس وخبير العناية بالبشرة في العلامة التجارية الجديدة للصحة والجمال New Nordic: “سيساعد فيتامين E في مكافحة شيخوخة الجلد لأنه مضاد للأكسدة، وغالبا ما يوجد في منتجات العناية بالبشرة وفي العديد من الأطعمة التي تحتوي على دهون بما في ذلك المكسرات والبذور والزيوت النباتية مثل بذور اللفت وعباد الشمس وزيت الزيتون”.

وفي حديثه إلى “إكسبريس”، أضاف غلوفر: “هناك مجموعة كاملة من الفوائد المحتملة لإدراج فيتامين E في روتين جمالك. وأشارت الدراسات إلى أن الاستخدام الموضعي للهلام الذي يحتوي على فيتامين E، من بين فيتامينات أخرى، يمكن أن يساعد في تقليل الهالات السوداء والتجاعيد تحت العين ويساعد على نمو أظافر الأصابع بشكل أقوى وأكثر استقامة. ويمكن أن يساعد أيضا في الحفاظ على مظهر شعرك لامعا – وجدت تجربة استمرت 32 أسبوعا بواسطة علماء ماليزيين في عام 2010 أن مكمل فيتامين E يزيد من كمية الشعر لدى المتطوعين الذين يعانون من تساقط الشعر، مقارنة بأولئك الذين يتناولون دواء وهميا. ويقول الفريق إن السبب وراء قدرة الفيتامين على تحفيز نمو الشعر يرجع على الأرجح إلى خصائصه المضادة للأكسدة، ما يقلل الإجهاد التأكسدي في فروة الرأس المرتبط بالثعلبة. وأخيرا، فيتامين E مفيد أيضا لأظافرك”.

ولحسن الحظ، فإن معظم الأشخاص الذين يتناولون نظاما غذائيا صحيا ومتوازن “يحصلون على أكثر من كاف” من فيتامين E، على الرغم من أن هناك أوقاتا قد يحتاج فيها الشخص إلى استكمال تناوله.

وقال غلوفر: “من المحتمل أن تحصل على كل فيتامين E الذي يحتاجه جسمك من تناول نظام غذائي صحي ومتوازن. ومع ذلك، إذا كنت تعاني من حالة صحية تمنع جسمك من امتصاص الدهون أو حالة يمكن أن تستفيد من مكملات فيتامين E، فتحدث إلى طبيبك أولا”.

وإذا كنت تعاني من نقص في الفيتامين، فمن المحتمل أن تعاني من أعراض مثل “آلام العضلات ومشاكل الرؤية والارتباك”، وفقا للخبير.

وإذا كنت قلقا بشأن أي من هذه الأعراض وتشعر أنه قد يكون مرتبطا بنقص فيتامين E، فإن استشارة طبيبك هي أفضل وسيلة يمكنك اتباعها.

وأوضح غلوفر أن الأفوكادو والسلمون وخبز الحبوب الكاملة وصفار البيض كلها مليئة بفيتامين E.

وتشمل الأطعمة الأخرى التي تحتوي على كميات صحية من فيتامين E، عباد الشمس والسمسم وزيت الزيتون والمكسرات والفلفل الأحمر.

المصدر: إكسبريس