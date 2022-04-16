لافروف: من المهم مبدئيا الحفاظ على المبادئ التي تعتمد عليها الدولة اللبنانية

لافروف: من المهم مبدئيا الحفاظ على المبادئ التي تعتمد عليها الدولة اللبنانية

لبنان – أعرب وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، عن حرص موسكو على مساعدة لبنان في تجاوز المشاكل التي تعرقل تطوره في السنوات الأخيرة.

وقال عميد الدبلوماسية الروسية، في مستهل اجتماع عقده في موسكو اليوم الجمعة مع رئيس تيار “المردة” اللبناني، سليمان فرنجية: “نريد بصراحة مساعدة أصدقائنا اللبنانيين في حل المشاكل التي تصرف انتباهكم في السنوات الأخيرة بشكل أو بآخر عن الأغراض النافعة وتطوير دولتكم وتعزيز أمنها”.

وتابع لافروف: “نعتقد أنه من المهم مبدئيا الحفاظ على المبادئ التي تعتمد عليها الدولة المعاصرة في لبنان والتي ندعو دائما إلى تعزيزها، لا سيما خلال عملنا ضمن مجلس الأمن الدولي”.

وشدد وزير الخارجية الروسية على أن موسكو تتبع هذه الأنهج في اتصالاتها المنتظمة مع الممثلين عن الطيف السياسي في لبنان بأكمله.

وأشار لافروف إلى أهمية الدور الذي كان ولا يزال يلعبه تيار “المردة” في تطوير الدولة اللبنانية المعاصرة، مضيفا: “نحن مهتمون بالإصغاء إلى تقييماتكم وطرح رأينا إزاءها، والذي لا يقف وراءه دائما، كما أؤكد مرة أخرى، إلا الرغبة في مساعدة أصدقائنا اللبنانيين”.

المصدر: RT