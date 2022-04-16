أوكرانيا – دخلت العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا اليوم السبت يومها الـ52 ليواصل الجيش الروسي تدمير البنية التحتية العسكرية الأوكرانية، وسط استمرار المعارك من أجل تحرير كامل أراضي دونباس.
ميدانيا..
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دوليا…
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