لحظة بلحظة.. اليوم الـ52 للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

لحظة بلحظة.. اليوم الـ52 للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

أوكرانيا – دخلت العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا اليوم السبت يومها الـ52 ليواصل الجيش الروسي تدمير البنية التحتية العسكرية الأوكرانية، وسط استمرار المعارك من أجل تحرير كامل أراضي دونباس.

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المصدر : RT