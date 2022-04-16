إنجلترا – تحدث المدير الفني لليفربول، الألماني يورغن كلوب، عن مستوى نجمه المصري محمد صلاح، في الجزء الأخير من الموسم الحالي.

ويستعد ليفربول لمواجهة منافسه مانشستر سيتي في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، اليوم السبت، لكن كلوب يواجه مشكلة “صيام” نجمه صلاح عن تسجيل الأهداف، حيث لم يسجل أي هدف في آخر 753 دقيقة رغم مساهمته الكبيرة في اللقاءات السابقة، خصوصا في قمة مانشستر سيتي السابقة في الدوري الإنجليزي الممتاز، وصنع الهدف الثاني للسنغالي ساديو ماني.

وقال كلوب خلال تصريحات نقلها موقع “ليفربول إيكو” البريطاني: “أعلم أن صلاح سينهي الموسم بقوة.. علينا في الوقت الحالي إعادته إلى مستواه السابق، لأن كل مباراة بالنسبة لنا مثل النهائي”.

وواصل: “الوضع هكذا بداية من شهر يناير، هذا جنون.. المشكلة التي نواجهها هي أن صلاح في يناير، مر بأصعب فترة في مسيرته كلها، حيث لعب نهائي كأس الأمم الإفريقية (مع منتخب مصر)، وخاض 120 دقيقة أكثر من مرة”.

وتابع: “يلعب صلاح دورا كبيرا للغاية (في المنتخب).. هناك مسؤولية كبيرة على كتفيه، مع ضرورة عقد اجتماعات في غرفة الملابس وأشياء من هذا القبيل، دون الحصول على أي تعافي”.

وأضاف كلوب: “هناك مشكلة عندما تكون نجما رائعا في بلدك، والجميع يريد شيئا منك.. ونحن الآن في فترة لا يوجد فيها أي توقف، وهذا أمر طبيعي تماما”.

وبخصوص مراوغات صلاح، أجاب كلوب: “لاعب مثل صلاح يحب المراوغة، وهذا أمر جيد حقا.. فقد سجل أهدافا رائعة عن طريق المراوغة”.

وأكمل المدرب الألماني: “هل سأقول له لا تراوغ؟.. لا! يجب أن يستخدم المراوغة في اللحظات المناسبة ويحتفظ بالكرة.. اجعل الأمر بسيطا”.

المصدر: وكالات