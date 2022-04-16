إيطاليا – استعاد ميلان صدارة ترتيب الدوري الإيطالي لكرة القدم، بعد فوزه أمس الجمعة، على ضيفه جنوى، بهدفين دون رد، في لقاء ضمن الجولة الـ33 من الدوري.

وجاء هدف ميلان الأول عن طريق رفائيل لياو، في الدقيقة 11، وأضاف جونيور ميسياس، الهدف الثاني، في الدقيقة 87.

وبانتصاره رفع “الروسونيري” رصيده إلى 71 نقطة في صدارة الترتيب، وبفارق نقطتين عن إنتر ميلان، الذي انتصر أمس أيضا على سبيزيا (3-1)، لكن “النيراتزوري” يملك في جعبته مباراة مؤجلة.

في المقابل، تجمد رصيد جنوى عند 22 نقطة في المرتبة الـ18.

المصدر: وكالات