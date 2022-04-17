تونس – أفادت وسائل إعلام تونسية، ام بأن إيطاليا أرسلت بارجة مختصة لدعم جهود التعامل مع حادث غرق ناقلة الوقود XELO التي غرقت على بعد أميال من ميناء قابس التونسي.

وفق موقع “موازييك” التونسي، جاءت المبادرة الإيطالية إثر محادثات أجراها وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي مع مسؤولين إيطاليين، إلى جانب مساعي السفير التونسي بإيطاليا وسفير إيطاليا في تونس.

وينتظر أن تصل البارحة الإيطالية قريبا إلى مكان الحادث لدعم عمل الفرق التونسية في ظروف مناخية صعبة عسرت عمل فرق الإنقاذ وخاصة الغواصين المكلفين بتحديد الأضرار وتقديم المعلومات لضبط خطة لانتشال السفينة الغارقة دون أضرار بيئية.

وغرقت مساء أمس السبت سفينة شحن تجارية تنقل 750 طنا من الوقود في خليج قابس بعد تعرضها لحادث بحري بسبب سوء الأحوال الجوية.

وقد تمّ إنقاذ طاقم السفينة الذي يضمّ 7 أفراد من جنسيات مختلفة وقد تم نقلهم إلى المستشفى ثم إيوائهم في فندق وهم “في حالة عادية”.

وكانت السفينة قادمة من ميناء دمياط المصري ومتوجهة إلى مالطا وطلبت مساء الجمعة من السلطات التونسية تمكينها من دخول المياه الإقليمية للبلاد.

المصدر: “موازييك”