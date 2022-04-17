مصر – تغلب نادي الأهلي المصري على ضيفه الرجاء المغربي (2-1)، في مباراة جمعت الفريقين أمس السبت، ضمن ذهاب ربع نهائي مسابقة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

وافتتح عمر السولية باب التسجيل للأهلي من ركلة جزاء، في الدقيقة 11، ثم أضاف حسين الشحات الهدف الثاني بحلول الدقيقة 23، بينما سجل محمد زريدة، هدف الرجاء الوحيد في الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول (45+2).

وأكمل الرجاء المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 60، بعد طرد مدافعه مروان الهدهودي، كما أهدر السولية ركلة جزاء ثانية احتسبها الحكم للأهلي، في الدقيقة 61.

ويلتقي الفريقان في مباراة الإياب، يوم الجمعة المقبل، على ملعب محمد الخامس في مدينة الدار البيضاء، لتحديد المتأهل للمربع الذهبي.

المصدر: RT