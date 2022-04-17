ليبيا – قال أستاذ الاقتصاد عصام التائب إن فك الحجز جزئيًا عن الإيرادات النفطية يخفف الأعباء المعيشية عن المواطنين، خاصة في ما يتعلق بصرف الرواتب في موعدها، فضلًا عن معالجة أزمة المحروقات في السوق المحلي.

التائب اعتبر في تصريحات خاصة لموقع “العربي الجديد” القطري أنه مع الغلاء الموجود والانسداد السياسي في البلاد، فإن أي حكومة بحاجة للأموال لتوفير الحد الأدنى من متطلبات الحياة للمواطنين، لا سيما أن هناك نقصًا في أدوية الأمراض المستعصية في المستشفيات الحكومية، وسط عدم قدرة الدولة على السيطرة على الضغوط التضخمية أو توفير مخزون استراتيجي لطحين المخابز.