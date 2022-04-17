ليبيا – قال رئيس مجموعة العمل الوطني والمحلل السياسي الليبي خالد الترجمان إن هناك بعض الميليشيات التي تساند رئيس الحكومة المكلف فتحي باشاآغا وتحاول الانتشار في محيط طرابلس الكبرى، مشيرًا إلى أن رئيس الحكومة يعقد اجتماعات مستمرة في مقر إقامته بتونس مع قادة المليشيات الموجودة في غرب البلاد، في محاولة لاستمالتها.

الترجمان وفي تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية” أوضح أن غلق ميناء البريقة والحقول التابعة والمؤدية للميناء، يعد تطورًا خطيرًا، فهو بمثابة رسالة ضغط على حكومة تصريف الأعمال المنتهية ولايتها برئاسة عبدالحميد الدبيبة للرحيل بشكل عاجل.

وحذر من أن الأمور ستتطور خلال اليومين المقبلين، بعد أن يترك فتحي باشاآغا، مقولته الشهيرة بأنه سيدخل بقوة القانون محاولًا العثور على طرق بديلة للدخول إلى طرابلس.

وأشار إلى أن وتيرة التوتر في العاصمة الليبية بدأت ترتفع، إن لم يتدخل عقلاء المشهد الدولي لإجبار الدبيبة على الرحيل وترك مقر الحكومة في طرابلس لباشاآغا.