ليبيا – تفقد رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة ووزيرا الداخلية خالد التيجاني وشؤون مجلس الوزراء ورئيس الحكومة عادل جمعة جهازَ الأمن الداخلي بطرابلس.

بيان صحفي صدر عن المكتب الإعلامي للدبيبة تابعته صحيفة المرصد، أكد أن القيادي بجهاز دعم الاستقرار الذي يقوده “غنيوة” لطفي الحراري ورئيس الجهاز وعدد من مديري الإدارات والمكاتب فيه رافقوا الدبيبة في جولته التفقدية، التي تلاها عقد اجتماع موسع لمناقشة خطة الجهاز للعام 2022.

وأضاف البيان: إن جانبًا من الاجتماع تم تكريسه لمتابعة احتياجات جهاز الأمن الداخلي وأعماله في الحفاظ على الأمن والاستقرار وحماية المواطن من الأنشطة الهدامة والظواهر الإجرامية واحتياجاته، فيما شدد الدبيبة لرئيس على أهمية الدور المناط بالجهاز.

وثمن الدبيبة دور أفراد الجهاز مع ضرورة تكاتف الجهود والتنسيق مع الجهات المختلفة للحفاظ على أمن الدولة، في وقت أوضح فيه الحراري أن الجهاز سيركز على ملف الغذاء والوقود، فضلًا معالجة ملف تهريب بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية الأخرى.