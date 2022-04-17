الولايات المتحدة – ارتفعت أسعار النفط الخام الأمريكي فيما استقرت اسعار مزيج برنت لبحر الشمال، الجمعة، وسط مباحثات داخل الاتحاد الأوروبي لحظر النفط الروسي ردا على العملية العسكرية لموسكو ضد أوكرانيا.

وبحلول الساعة 8.15 (ت.غ)، جرى تداول عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، تسليم مايو/أيار، عند 106.51 دولارات للبرميل، بارتفاع 2.26 دولارا أو بنسبة 2.17 بالمئة.

واستقرت عقود خام برنت القياسي، تسليم يونيو/حزيران، عند 111.23 دولارا للبرميل، بانخفاض طفيف بمقدار 10 سنتات أو بنسبة 0.09 بالمئة.

ويتجه الخامان القياسيان لتسجيل مكاسب اسبوعية بأكثر من 10 بالمئة لكل منهما، في نهاية أسبوع شهد تقلبات حادة وسط تضارب العوامل المؤشرة والتقارير بشأن العرض والطلب.

والخميس، نشرت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية أن مسؤولي الاتحاد الأوروبي يدرسون فرض حظر تدريجي على الواردات النفطية الروسية، لإعطاء دول مثل ألمانيا وقتا كافيا لتوفير مصادر بديلة.

وحتى الآن، لم تشمل العقوبات الأوروبية حظرا لواردات الطاقة الروسية، التي تعتمد عليها أوروبا إلى حد كبير، خلافا للولايات المتحدة التي فرضت حظرا مبكرا على استيراد النفط والغاز من روسيا.

وساهم في دعم الأسعار خلال الأسبوع، تقديرات لوكالة الطاقة الدولية، صدرت الأربعاء، بتراجع صادرات النفط الروسية بمقدار 3 ملايين برميل يوميا في أبريل/نيسان الجاري، نتيجة عزوف طوعي من قبل بيوت تجارة عالمية عن شراء النفط الروسي خشية التعرض للعقوبات الغربية.

وروسيا ثاني أكبر مصدر للنفط في العالم بعد السعودية، بمعدل حول 5.5 ملايين برميل يوميا.

وفي 24 فبراير/شباط الماضي، بدأت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، قابلها الغرب بفرض حزمة واسعة من العقوبات أدت إلى أرباك إمدادات النفط في الأسواق العالمية.

وعلى مدى الأسبوعين الماضيين، واصلت أسعار النفط صعودها متجاهلة خطط دول كبرى، بقيادة الولايات المتحدة، لسحب 120 مليون برميل من الاحتياطي الاستراتيجي خلال ستة أشهر.

كما لم تنجح زيادة كبيرة في مخزونات الخام التجارية الأمريكية بمقدار 9.4 ملايين برميل، الأسبوع الماضي، في تهدئة الأسعار.

الأناضول