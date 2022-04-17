ليبيا – زار رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة عددًا من الأسواق الشعبية في العاصمة طرابلس بهدف التعرف على أسعار الخضروات والفواكه.

وجاء في بيان صحفي صدر عن المكتب الإعلامي للدبيبة اطلعت عليه صحيفة المرصد: إن الزيارة أتت بعد حملة قام بها جهازا الحرس البلدي والأمن الداخلي وقرارات منظمة صدرت من وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة تصريف الأعمال، فيما استمع رئيس الحكومة لعدد من ملاحظات الباعة والصعوبات التي تواجههم.

وأضاف البيان:” إن الدبيبة التقى بعدد كبير من المواطنين ممن ابدوا ارتياحهم لانتظام نزول المرتبات وصرف علاوة الزوجة والأولاد، فيما اشتكى عدد من المتقاعدين من عدم استمرار صرف علاوتهم المقرة سابقًا التي أرجع رئيس حكومة تصريف الأعمال وقف صرفها لعدم اعتماد الميزانية مع وضع معالجة حكومية لذلك”.