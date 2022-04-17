ليبيا – أكد المحلل السياسي حازم الرايس أن الصراع بين فتحي باشاآغا وعبد الحميد الدبيبة لن يتجاوز الإطار السياسي، على الرغم من محاولات إثارة الحرب في طرابلس، وفق تعبيره.

الرايس قال في تصريح لموقع “أصوات مغاربية”: إن كل حكومة لها حججها السياسية وكلتاهما ترى في ذاتها الشرعية الكاملة، ولكل منهما جناح عسكري على الأرض يدعمه، ما يعني وجود توزان عسكري بين الحكومتين لن يسمح بسيطرة قوة على أخرى.

ورأى أن احتمال نشوب حرب أهلية في المنطقة الغربية ضعيف في ظل وجود قوة عسكرية أخرى لها نفوذ على الأرض رافضة لكل أشكال الاحتراب (كتيبة 166 وقوة مكافحة الإرهاب) وستتحرك في حال خروج الأمور عن نصابها ولن يسمح قادتها بدخول البلد في أي صراع مسلح.

وشدد أن هذه القوة الأكثر ثقلًا على المستوى العسكري في المنطقة الغربية لن تسمح بزعزعة الأمن والاستقرار وبعودة ليبيا إلى مربع الصراعات الذي سيفتح بدوره الباب أمام مراحل انتقالية جديدة.

كما تابع بالقول: “المجتمع الدولي لن يترك البلد يدخل في حرب أخرى بعد أن قطاع أشواطًا أمام الاستحقاق الانتخابي حيث لا تزال هناك وساطة تركية أميركية بقيادة المبعوث والسفير الأميركي في ليبيا ريتشارد نورلاند، وهو ما يتطلب إبقاء الصراع بين الحكومتين ضمن الإطار السياسي حتى يكون هناك مناخ ملائم لإجراء الانتخابات”.