 الفارسي: إغلاق النفط احتجاج وصحوة قبلية ضد سياسات الحكومة – صحيفة المرصد الليبية
Search
Home

ليبيا – قال أستاذ العلوم السياسية الليبي يوسف الفارسي إن إغلاق النفط احتجاج وصحوة قبلية ضد سياسات رئيس حكومة تصريف الأعمال المنتهية ولايتها عبد الحميد الدبيبة الذي تعمد تجفيف المنابع وإهمال المنطقة الشرقية التي تنتج نحو 90% من إنتاج الدولة.

ونوه بأن الدبيبة حارب توحيد المصرف المركزي للسيطرة على إيرادات النفط والتي يؤمنها الجيش الذي يحمي 95 من المناطق النفطية الليبية ولم تسجل حالة اختراق واحدة.