الرباط – أعلن المغرب امس أنه دخل رسميا إلى السوق الدولية للغاز الطبيعي، مؤكدا أنه سيشرع في استيراده خلال أيام عبر أنبوب الغاز “المغاربي- الأوروبي”.

جاء ذلك في تصريحات لوزيرة الانتقال الطاقي المغربية ليلى بنعلي، خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة الرباط.

ويواجه المغرب نقصا في إمدادات الغاز بعدما أوقفت الجزائر ضخه منذ 31 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى أوروبا عبر أنبوب يمر بالأراضي المغربية، ويصل إلى شبكة الغاز الإسبانية والبرتغالية.

وقالت بنعلي: “سنستعمل البنيات التحتية المتعلقة بتوريد الغاز الطبيعي لإسبانيا والبرتغال، لتحويل الغاز الطبيعي إلى غاز طبيعي مسال”.

وأضافت: “في المرحلة الموالية، سننقل الغاز الطبيعي إلى المغرب عبر أنبوب الغاز المغاربي الأوروبي”.

وأوضحت أنه “في غضون أيام، سنعلن عن تفاصيل الصفقات المتعلقة بدخولنا إلى السوق الدولي للغاز الطبيعي”.

وبدأ المغرب في 5 يناير/ كانون الثاني الماضي، استدراج عروض لإنجاز الدراسات المتعلقة بمشروع محطة لاستقبال بواخر الغاز الطبيعي المسال بميناء المحمدية شمالي البلاد.

ويصل حجم استهلاك المغرب من الغاز إلى حوالي مليار متر مكعب سنويا.​​​​​​​

الأناضول