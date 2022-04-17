بعد اقتحامها الأقصى.. القوات الإسرائيلية تعتقل 9 فلسطينيين وتصيب عددا من المصلين

بعد اقتحامها الأقصى.. القوات الإسرائيلية تعتقل 9 فلسطينيين وتصيب عددا من المصلين

القدس – اعتقلت القوات الإسرائيلية 9 فلسطينيين وأصابت عددا من المصلين بعد الاعتداء عليهم إثر اقتحامها المسجد الأقصى مجددا اليوم الأحد، وإخلاء معظم ساحاته بالقوة.

وقال الهلال الأحمر بالقدس إن طواقمه تتعامل مع 19 إصابة حتى الآن في المسجد الأقصى، مشيرا إلى أنها كانت في منطقة باب الأسباط وتراوحت بين اعتداء بالضرب وإصابات بالرصاص المطاطي تم نقلها جميعها إلى المستشفى.

وأكد الهلال الأحمر على أن القوات الإسرائيلية منعته من الدخول لباحات المسجد الأقصى.

من جهتها، أعلنت دائرة الأوقاف الإسلامية أن “545 مستوطنا اقتحموا باحات المسجد الأقصى منذ ساعات الصباح بالإضافه إلى 218 سائح”.

يذكر أن الشرطة الإسرائيلية فرضت تقييدات على دخول الفلسطينيين للمسجد عند ساعات الفجر، حيث منعت كل من هم دون الـ40 عاما من دخول ساحات الحرم.

ونصبت الشرطة الإسرائيلية العديد من الحواجز العسكرية ونقاط التفتيش في القدس القديمة، وعلى الطرقات المؤدية إلى بوابات المسجد الأقصى.

وأعلنت “جماعات الهيكل” اليهودية اليمينية المتطرفة عن تنظيم اقتحامات جماعية موحدة خلال أسبوع “الفصح العبري” للمسجد الأقصى، حيث تبدأ الاقتحامات الساعة السابعة صباحا من جهة باب المغاربة على فترتين يوميا وتستمر حتى يوم الخميس المقبل.

يذكر أن مواجهات عنيفة دارت يوم الجمعة الماضي بين المصلين الفلسطينيين وقوات الأمن الإسرائيلية عقب اقتحام الأخيرة المسجد الأقصى، والاعتداء على المصلين بالضرب بالهروات وقنابل الصوت والغاز، ما ادى لإصابة نحو 200 فلسطيني بجروح مختلفة، ناهيك عن اعتقال اكثر من 400 فلسطيني ممن كانوا معتكفين داخل المسجد الاقصى، ولا يزال جزء كبير منهم قيد التحقيق والاعتقال في مراكز الشرطة الإسرائيلية بالقدس.

المصدر: RT