مصر – بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ووفد من الكونغرس الأمريكي برئاسة السيناتور ريتشارد شيلبي، اليوم السبت، في القاهرة، عددا من القضايا الإقليمية والعلاقات المصرية الأمريكية.

وبحسب بيان صادر عن الرئاسة المصرية، فقد استقبل السيسي الوفد الذي كان برئاسة السيناتور ريتشارد شيلبي، بحضور وزير الخارجية المصري سامح شكري.

وتناول اللقاء “سبل تعزيز العلاقات الثنائية في عدد من المجالات، لا سيما على الصعيد السياسي والعسكري والاقتصادي، كما تم التطرق إلى التطورات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية”.

وبحث الجانبان خلال اللقاء مستجدات القضية الفلسطينية، حيث “أشاد وفد الكونغرس بالجهود المصرية الداعمة لعملية السلام”.

من جانبه، أكد السيسي “موقف مصر الثابت في هذا الخصوص بالتوصل إلى حل عادل وشامل يضمن حقوق الشعب الفلسطيني وفق المرجعيات الدولية، الأمر الذي من شأنه أن يفتح آفاقا للتعايش والتعاون بين جميع شعوب المنطقة”.

وأشار الرئيس المصري إلى “الأهمية التي توليها مصر للتواصل الدائم مع قيادات الكونغرس، في إطار التنسيق والتشاور بين البلدين الصديقين إزاء مختلف القضايا، وذلك في إطار العلاقات الثنائية الراسخة بين مصر والولايات المتحدة”.

من جانبهم، أكد أعضاء الوفد البرلماني الأمريكي على “الأهمية الكبيرة التي توليها الولايات المتحدة للعلاقات مع مصر، مثمنين المستوى المتميز للتعاون المشترك بين البلدين، ومشيرين إلى أن مصر تعد ركيزة الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط والعالم العربي، فضلا عن كونها شريكا محوريا للولايات المتحدة في المنطقة”.

وفي وقت سابق، استقبل نائب الملك الأردني، ولي العهد، الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، الوفد الأمريكي، وتناول اللقاء، الذي جرى في قصر الحسينية، علاقات الصداقة والشراكة الاستراتيجية بين الأردن والولايات المتحدة، وسبل توسيع التعاون بينهما في مختلف المجالات.

المصدر: RT