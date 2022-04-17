إسبانيا – جدد فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، الثقة في الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني للميرنجي، حتى الموسم المقبل.

وزعمت تقارير عقب خسارة ريال مدريد للكلاسيكو برباعية نظيفة، أن أنشيلوتي قد يرحل عن الميرنجي بنهاية الموسم الحالي.

ووفقًا لصحيفة “ماركا” الإسبانية، فإن التواصل مستمر بين أنشيلوتي وإدارة ريال مدريد من أجل التخطيط للموسم الجديد.

وأشارت إلى أن بيريز عقد اجتماعًا مع المدرب الإيطالي، يوم الجمعة الماضي، للتحدث عن صفقات الفريق في الموسم المقبل، وعمليات البيع المحتملة.

وأوضحت أن كليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، يأتي في صدارة ميركاتو ريال مدريد، بينما إيرلينج هالاند (بوروسيا دورتموند) بمثابة هدف بعيد.

وذكرت أنه في حالة عدم وجود أي مبيعات في الفريق، لن يتعاقد ريال مدريد مع أي لاعبين آخرين.

وقالت “ماركا” إن هناك ثقة في ريال مدريد بأن النادي قادر على توفير من 75 إلى 100 مليون يورو، من خلال التخلي عن مارسيلو وجاريث بيل وإيسكو، بالإضافة إلى المعارين: “تاكيفوسا كوبو وإبراهيم دياز ورينير جيسوس”.

وكالات