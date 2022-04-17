تركيا – تعمل تركيا إلى إنشاء شركة طيران ستطلق عليها اسم “Southwind” (الرياح الجنوبية)، وذلك بهدف نقل السياح الروس إلى منتجعاتها السياحية.

ووفقا لتقرير نشرته بواية معلومات “مطار هابر” ستبدأ هذه الشركة العمل في نهاية شهر مايو المقبل.

ومن المنتظر أن يتكون أسطول طائرات هذه الشركة من 5 طائرات “إيرباص”، و3 طائرات كبيرة الحجم ،وطائرتين صغيرتين.

وسيكون مقر الشركة في مدينة أنطاليا السياحية التركية.

ووفقا لمطار هابر، تمت الموافقة بالفعل على طلب إنشاء هذه الشركة من قبل هيئة الطيران المدني التركية.

المصدر: نوفوستي