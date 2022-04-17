تونس – أظهرت بيانات رسمية، امس ارتفاع المداخيل السياحية لتونس 48.2 بالمئة منذ مطلع 2022 حتى 10 أبريل/ نيسان الجاري.

ووفق بيانات البنك المركزي، وصل حجم المداخيل منذ مطلع يناير/ كانون الثاني حتى 10 أبريل 2022، إلى 600.8 مليون دينار (199.6 مليون دولار)، بعدما بلغت 405.4 ملايين دينار (134.6 مليون دولار) في الفترة نفسها من 2021.

وتسعى الحكومة إلى تحقيق بين 50 و60 بالمئة من النتائج المسجلة قبل جائحة كورونا التي أدت إلى تراجع العائدات السياحية إلى أكثر من 65 بالمئة.

وفي 2019، بلغت عائدات القطاع 5.5 مليارات دينار (1.82 مليار دولار) بزيادة 35.7 بالمئة، وتجاوز عدد السياح الوافدين 9 ملايين.

كما أظهرت البيانات، ارتفاع مداخيل الشغل (العمل) إلى 1.89 مليار دينار (629.2 مليون دولار)، مقابل 1.6 مليار دينار (545.3 مليون دولار) في نفس الفترة 2021 أي بزيادة 15.3 بالمئة.

ووفق البيانات، بلغ حجم احتياطي النقد الأجنبي حتى 15 أبريل 24.2 مليار دينار (14.1 مليار دولار) أو 130 يوم توريد، مقارنة بـ 21.7 مليار دينار (7.23 مليارات دولار) أو 152 يوم توريد خلال نفس الفترة 2021.

الأناضول