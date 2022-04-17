أستراليا – اكتشف علماء الفلك نوعا “أقل حجما” من العملاق الأحمر يعتقدون أنه نجم مجاور يمتص كتلته بعيدا.

وكان الخبراء توقعوا وجود مثل هذه الأشياء ولكن هذا أول دليل على هذه الظاهرة. ولم يجد باحثو جامعة سيدني واحدا فحسب، بل وجدوا أيضا مجموعة صغيرة من 40 عملاقا أحمر أنحف مخبأة بين “بحر من العملاق الطبيعي”.

وقالوا إن هذا الاكتشاف خطوة مهمة في فهم حياة النجوم في مجرة ​​درب التبانة.

وقال المعد الرئيسي يوغوانغ لي، مرشح الدكتوراه من جامعة سيدني: “كنا محظوظين للغاية لأننا وجدنا حوالي 40 من العمالقة الحمراء الأقل نحافة، مختبئة في بحر من العملاق العادي. والعمالقة الحمراء الأقل نحافة هي إما أصغر حجما أو أقل كثافة من العمالقة الحمراء العادية”.

هناك الملايين من “العمالقة الحمراء” الرائعة والمضيئة – وهو ما ستصبح عليه شمسنا في غضون أربعة مليارات سنة – موجودة في مجرتنا.

وعندما تتوسع النجوم في الثنائيات القريبة، كما تفعل النجوم مع تقدم العمر، يمكن أن تصل بعض المواد إلى مجال الجاذبية الخاص بمرافقها ويتم امتصاصها بعيدا.

وقال لي: “في حالة العمالقة الحمراء الصغيرة نسبيا، نعتقد أن رفيقا قد يكون حاضرا”.

وحلل الفريق البيانات الأرشيفية من تلسكوب كيبلر الفضائي التابع لناسا.

ومن عام 2009 إلى عام 2013، سجل التلسكوب باستمرار اختلافات في السطوع على عشرات الآلاف من العمالقة الحمراء.

وباستخدام مجموعة البيانات الكبيرة والدقيقة هذه بشكل لا يصدق، أجرى الفريق إحصاء شاملا لهذه المجموعة النجمية، ما وفر الأساس لاكتشاف أي قيم متطرفة.

وكشف عن نوعين من النجوم غير العادية: عمالقة حمراء منخفضة الكتلة للغاية، وعمالقة حمراء تحت ضوء (باهتة).

وتزن النجوم ذات الكتلة المنخفضة جدا 0.5 إلى 0.7 كتلة شمسية فقط – حوالي نصف وزن شمسنا.

وإذا لم تفقد النجوم منخفضة الكتلة الوزن فجأة، فإن كتلها تشير إلى أنها أكبر من عمر الكون، وهو أمر مستحيل.

وقال لي: “لذلك، عندما حصلنا على كتل هذه النجوم لأول مرة، اعتقدنا أن هناك خطأ ما في القياس. لكن اتضح أنه لم يكن هناك”.

ومن ناحية أخرى، فإن النجوم السفلية لها كتل طبيعية تتراوح من 0.8 إلى 2.0 كتلة شمسية.

وقال المعد المشارك للدراسة الدكتور سيمون مورفي، من جامعة جنوب كوينزلاند: “قلّص حجمها إلى حد ما، ولأنها أصغر حجما، فهي أيضا أكثر خفوتا، وبالتالي “أقل إضاءة” مقارنة بالعمالقة الحمراء العادية”.

وعثر على سبعة فقط من هذه النجوم السفلية، ويشتبه الباحثون في أن العديد منها يختبئ في العينة.

ولا يمكن تفسير نقاط البيانات غير العادية هذه من خلال توقعات بسيطة من التطور النجمي.

وقاد هذا الباحثين إلى استنتاج أن آلية أخرى يجب أن تعمل، تجبر هذه النجوم على فقدان الوزن بشكل كبير: سرقة الكتلة من قبل النجوم القريبة.

واعتمد الباحثون على علم الزلازل – دراسة الاهتزازات النجمية – لتحديد خصائص العمالقة الحمراء.

وتقتصر الطرق التقليدية لدراسة النجم على خصائص سطحه، على سبيل المثال، درجة حرارة السطح واللمعان.

وقال لي: “تخترق الأمواج الجزء الداخلي النجمي، ما يمنحنا معلومات ثرية عن بُعد آخر”.

ويمكن للباحثين تحديد مراحل تطور النجوم وكتلها وأحجامها بدقة باستخدام هذه الطريقة.

وعندما نظروا إلى توزيعات هذه الخصائص، لوحظ على الفور شيء غير عادي: بعض النجوم لها كتل أو أحجام صغيرة.

ونُشرت الدراسة في مجلة Nature Astronomy.

المصدر: ديلي ميل