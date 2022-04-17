روسيا – صرح رئيس مجلس الدوما الروسي، فياتشيسلاف فولودين، أنه يتعين على الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، اتخاذ قرارات سريعة في حال كان يفكر بمصلحة بلاده.

وكتب فولودين، اليوم الأحد، في صفحته على “التلغرام”: “إذا كان زيلينسكي يفكر في مواطني أوكرانيا، فعليه اتخاذ القرارات التالية على الفور. أولا، سحب قواته من أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبتين. ثانيا، تسجيل الالتزامات على أساس تعاقدي بالاعتراف باستقلال شبه جزيرة القرم، وعدم مشاركة أوكرانيا في أي أحلاف، بالإضافة عن نزع السلاح وتحرير البلاد من النازية”.

وأكد رئيس مجلس النواب في روسيا: “لا توجد هناك طريقة أخرى”.

المصدر: تاس