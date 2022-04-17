إنجلترا – سجل الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو، ثلاثية “هاتريك”، قاد بها مانشستر يونايتد للفوز على نوريتش سيتي (3-2)، أمس السبت، ضمن منافسات الجولة الـ33 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتكفل “الدون” بتسجيل كافة أهداف فريقه في المباراة، ليضعه من جديد على بعد خطوة من أقرب المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا.

وبحسب شبكة “سكواكا” للإحصاءات، فإن رونالدو أصبح أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي يزيد عمره عن 36 عاما، ينجح في تسجيل 15 هدفا في موسم واحد بالمسابقة.

كما أشارت في الوقت ذاته إلى وصول رونالدو، صاحب الـ37 عاما، لـ”الهاتريك” الـ50 له على مدار مسيرته مع الأندية.

أما شبكة “أوبتا”، فقد أفادت بأن رونالدو وصل إلى 60 “هاتريك” في مسيرته الاحترافية مع الأندية ومنتخب البرتغال.

المصدر: وكالات