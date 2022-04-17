أوكرانيا – أكد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن كييف مستعدة لبحث مسألة رفض الانضمام إلى الناتو ووضع شبه جزيرة القرم مع موسكو بعد توقف الأعمال القتالية وانسحاب القوات الروسية من أوكرانيا.

وقال زيلينسكي: “أعتقد أنه يجب تقسيم كل شيء إلى خطوات عادية، وبطيئة، وهادئة”.

وأضاف: “هناك تفاهم، هناك ضمانات أمنية، هناك قضية الناتو، وقضية القرم، لنتحدث ولكن بعد توقف إطلاق النار وسحب المعدات العسكرية”.

تابع زيلينسكي، مشيرا إلى موقف الجانب الروسي: “أنتم تقولون، أولا وضع محايد، وبعد ذلك سنقوم بسحب المعدات، ونحن نقول ما الوضع الذي يمكن أن نتحدث عنه، إذا كانت المعدات هنا، ومن سيوقع من الضامنين للأمن على ذلك؟”.

المصدر: تاس