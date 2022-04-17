المغرب – أعرب العشرات من المغربيين عن تضامنهم مع الشعب الفلسطييني واحتجوا أمام مقر برلمان بلادهم، تنديدا باقتحام القوات الإسرائيلية للمسحد الأقصى واعتداءاتها الأخيرة على المقدسيين.

وبحسب صحيفة “هسبريس”، اجتمع العشرات من نشطاء اليسار المغربي والتنظيمات الإسلامية تلبية لنداء “مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين، والجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع”، لإعلان التضامن مع الفلسطينيين والتنديد بالعدوان الإسرائيلي في القدس.

هذا وحمل المحتجون الأعلام الفلسطينية، ورددوا شعارات مناهضة للتطبيع مع إسرائيل: “فلسطين أمانة والتطبيع خيانة”، بحسب الصحيفة.

من جهته، توجه منسق “الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع”، الطيب مضماض، للمحتجين بالقول: “أنتم فعلا هم المغاربة الأحرار”، في حين أنه وصف المطبعين بـ”الخونة”.

وتابع الطيب مضماض: “نحن هنا مع الفلسطينيين..نحن معكم..نحن فداكم ونصرتكم، ونحييكم على صمودكم وعلى شجاعتكم، تنوبون عنا في مواجهة الإمبريالية والصهيونية”.

كما أعرب المحتجون عن إدانتهم “الاستمرار الإسرائيلي في ممارسة ما يسمى بالاعتقال الإداري وسياسة التنكيل بالأسرى”، مطالبين المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية والمجتمع الدولي بـ”التحرك الفوري للجم الاحتلال عن مجازر الهدم التي ينفذها ضد الفلسطينيين في القدس، واستمراره في جرائم التطهير العرقي للشعب الفلسطيني”.

وأكدت الجبهة المغربية لدعم فلسطين تنديديها بـ”التطبيع مع الكيان الاستعماري العنصري الصهيوني”، مشددة على “رفضها لكل مظاهر التطبيع بالمغرب”.

وأشارت إلى “استمرار تعاونها مع مختلف القوى المجتمعية الحية المناهضة للتطبيع مع كيان الإجرام الصهيوني، في النضال من أجل كشف جرائمه، والنضال المتواصل من أجل استصدار قانون تجريم التطبيع ومناهضة كل أشكال التعاون مع المجرمين الصهاينة، وتكثيف كل أشكال المساندة والدعم والمناصرة للشعب الفلسطيني، ومقاومته الصامدة، من أجل حقوقه العادلة والمشروعة”.

المصدر: “هسبريس”