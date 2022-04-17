كوريا ش – اختبرت كوريا الشمالية بإشراف الزعيم كيم جونغ أون، نظاما جديدا من الأسلحة يهدف إلى تعزيز كفاءة أسلحتها النووية التكتيكية.

وحسب وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية فإن “السلاح التكتيكي الموجه من النوع الجديد” له “أهمية كبيرة في تحسين القوة النارية لوحدات المدفعية بعيدة المدى في الخطوط الأمامية وتعزيز كفاءة تشغيل الأسلحة النووية التكتيكية”.

وأكدت الوكالة نجاح التجربة العسكرية دون أن تحدد موعد إجرائها.

وأضافت أن كيم أعطى فريق البحث العسكري “تعليمات مهمة بشأن زيادة بناء القدرات الدفاعية والقوات القتالية النووية”.

المصدر: “أ ف ب”