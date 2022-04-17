لوكاشينكو يعلن عن حقبة جديدة من العلاقات مع روسيا لا محظور فيها

لوكاشينكو يعلن عن حقبة جديدة من العلاقات مع روسيا لا محظور فيها

بيلاروس – أكد رئيس بيلاروس، ألكسندر لوكاشينكو، إنه تم فتح حقبة جديدة في العلاقات بين روسيا وبيلاروس.

ونقلت وكالة “belta” البيلاروسية عن رئيس بيلاروس لوكاشينكو قوله: “نتيجة لرحلة العمل (قام بها هو) إلى روسيا وزيارة قاعدة فوستوتشني الفضائية في منطقة أمور، فتحت صفحة جديدة في علاقاتنا”.

وأضاف لوكاشينكو أنه تم رفع جميع أشكال الحظر على المشاركة في البناء في الأراضي التي كانت ممنوعة سابقا عن البيلاروسيين: ” لقد تم تبني قانون في روسيا. خاصة بالنسبة لبيلاروس. هذه حالة خاصة، لم يحدث هذا مسبقا. إذ يجري الآن قبول البيلاروسيين في جميع المرافق المغلقة، كوسمودروم هذا موقع بناء مغلق (محظور) سري”.

ولفت لوكاشينكو إلى أنه لم يكن هناك حظر مطلقا على رئيس بيلاروس شخصيا: “ذهبت إلى المصانع التي تصنع الرؤوس الحربية والصواريخ النووية. أعرف كل ذلك. علاوة على ذلك، حضرت أنا وبوتين مؤخرا دورة تدريبية لقوات الردع”.

قبل ذلك، قال وزير الاقتصاد البيلاروسي، ألكسندر تشيرفياكوف، إن مينسك وموسكو، على خلفية العقوبات الغربية ، تطوران مشاريع مشتركة للصناعات البديلة للواردات، يجب تقديمها في أبريل الحالي.

في مارس الماضي، أعلن رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين رفع القيود المفروضة على حركة المواطنين في روسيا وبيلاروس.

المصدر: إنترفاكس