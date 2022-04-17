إنجلترا – تسبب مدافع مانشستر يونايتد، هاري ماغواير، في إصابة زميله في الفريق، بول بوغبا، بجرح نازف في الرأس خلال مباراة “الشياطين الحمر” ونوريتش سيتي، أمس البست، في الدوري الإنجليزي.

وخلال ركلة ركنية، تقدم ماغواير رفقة زملائه إلى منطقة جزاء نوريتش، لكن خلال محاولته ضرب الكرة بالرأس اصطدمت قدمه برأس زميله بوغبا، فسقط الأخير أرضا.

وأوضحت الكاميرات إصابة بوغبا بجرح ونزيف في الرأس.

وبدا بوغبا غاضبا بعد تعرضه للإصابة، قبل أن يتدخل الطاقم الطبي لإسعافه.

ولا يمر ماغواير، الذي ضمه مانشستر يونايتد في العام 2019 قادما من ليستر سيتي في صفقة قياسية جعلت منه أغلى مدافع في العالم (80 مليون جنيه إسترليني)، لا يمر بأفضل فتراته هذا الموسم، حيث عادة ما يتعرض للانتقادات وحتى للسخرية بسبب أخطائه الساذجة التي تكلف فريقه غاليا.

تجدر الإشارة إلى أن مواجهة مانشستر يونايتد وضيفة نوريتش، انتهت بفوز أصحاب الأرض بنتيجة 3-2.

وبهذا الفوز، قفز “الشياطين الحمر” إلى المركز الخامس في الدوري مع 54 نقطة، بفارق ثلاث نقاط عن “توتنهام” صاحب المركز الرابع، آخر المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

المصدر: RT + مواقع التوصل