مصر – تتوالى أحداث مسلسل “انحراف” بالتصاعد مع توالي الحلقات وتزداد جرعة التشويق والإثارة، وإلقاء الضوء على قضايا اجتماعية تشغل الرأي العام في مصر.

وطرحت الحلقة الخامسة عشرة من مسلسل “انحراف” إحدى القضايا الشائكة وهي تأجير الأحرام، وذلك عن طريق مشهد جمع الفنانتين دينا محسن الشهيرة بـ”يزو” والفنانة سما إبراهي، حيث تحاول عبير “تجسدها الفنانة ويزو”، سكرتيرة حور أن تنقذ جارتها شهد، قبل أن تقوم بقطع شرايينها في محاولة منها لإنهاء حياتها، وبعد ذلك يزور صحفيون شهد من أجل نشر قصتها، وتحكي لهم التفاصيل وراء محاولة انتحارها، حيث توضح شهد أن السبب هو إيصالات أمانة مستحقة الدفع ولا تستطيع دفعها، متابعة أن أستاذا جامعيا لديه كل شيء ولكن ليس لديه أطفال، خاصة أن زوجته لا تستطيع أن تضع الجنين فى أحشائها، فيعرض عليها أن يضع الجنين فى بطنها لأن زوجته لا تقدر على حمل جنين فى أحشائها، مقابل سداد كل الديون المتراكمة عليها، وبعد موافقتها، وعند وضع الجنين يكون متوفى ومن هنا تبدأ المشكلة.

وتعتبر قضية إستئجار الأرحام من القضايا الدينية الشائكة في مصر، واعتبر النقاد أن عرض هذه القضية سيخلق حالة كبيرة من الجدل في الفترة المقبلة.

وتدور أحداث مسلسل “انحراف” حول قصة ابتعاد عدد من الشخصيات عن الطبيعة البشرية حيث يصطدمون بطبيبة نفسية تقدمها النجمة روجينا، وتقرر تعديل المسار بطريقتها الخاصة، وأشار القائمون عن المسلسل عن تشابه بعض القضايا التي تطرح في العمل مع أحداث حقيقية.

ويشارك النجمة روجينا بطولة مسلسل” انحراف” كل من لوسي، سميحة أيوب، عبد العزيز مخيون، أحمد فؤاد سليم، محمد لطفي، رانيا محمود ياسين وغيرهم، وهو من تأليف مصطفى شهيب وإخراج رؤوف عبد العزيز.

المصدر:اليوم السابع