ليبيا – قامت وكالة التعاون والتنسيق التركية “تيكا” بتقديم معدات رياضية صيفية وشتوية ومواد تدريبية لرياضيين من ضعاف السمع والنطق في العاصمة طرابلس.

تقرير إخباري نشرته الوكالة باللغة الإنجليزية تابعته وترجمته صحيفة المرصد، نقل عن السفير التركي في ليبيا “كنعان يلماز” قوله خلال حفل التسليم الذي أقيم في مركز تدريب من يعانون من ضعف السمع والنطق: “إن قضاء الوقت مع هؤلاء الشباب عزز طاقتنا أيضًا”.

وأشار “يلماز” إلى أن مثل هذه النشاطات ستساهم في إعادة دمج الأطفال في المجتمع وتساعدهم على أن يصبحوا رياضيين دوليين ناجحين في فروعهم الخاصة في المستقبل لها أهمية خاصة، بسبب علاقات التضامن العميقة الجذور بين تركيا وليبيا.

وأضاف “يلماز” بالقول: “التقينا مع الأطفال بمناسبة شهر رمضان وأود أن أشكر (تيكا) على أنشطة المساعدة هذه ومساهمتها في العلاقات بين البلدين وأتمنى للرياضيين الليبيين التوفيق في مساعيهم المستقبلية”. فيما أدلى “جياس الدين كاراتيبي” منسق الوكالة في ليبيا بدلوه هو الآخر بالخصوص.

وأكد “كاراتيبي”: إن “تكا” نفذت مشروعا للتبرع بالمعدات الرياضية والمواد التدريبية للرياضيين الصغار والأطفال ولاعبي كرة القدم من أجل دعم الأنشطة الرياضية للشباب الليبي الذين يعانون من ضعف السمع والنطق بالتعاون مع نادي “أويا” للصم وضعاف السمع.

وقال “كاراتيبي”: “قمنا بتسليم معدات الرياضات الصيفية والشتوية وكرات كرة القدم ومواد التدريب الرياضي لـ75 شابًا، وجاء النادي من خلال نجاح رياضييه في المركز الـ5 في بطولات كرة القدم الأفريقية وسوف يستمر دعمنا بشكل متزايد لـ(أويا)”.

وتابع “كاراتيبي” بالقول: جزء من مشروع التبرع بالملابس ومواد التدريب للرياضيين في النادي يتضمن توزيع 650 مادة مختلفة على الرياضيين وستقيم “تيكا” مأدبة إفطار وستوزع طرودًا غذائية تحتوي على مواد أساسية للمحتاجين في جميع أنحاء البلاد خلال شهر رمضان بأكمله.

يشار إلى أن الوكالة التركية “تيكا” تعد ذراع مخابراتي يعمل على جمع المعلومات وتمرير السياسات التركية في الدول التي تستهدفها أنقرة.​​​​​​​

ترجمة المرصد – خاص