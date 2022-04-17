واشنطن – احتفلت حديقة الحيوانات الوطنية في واشنطن، امس السبت، بمرور 50 عاما على اتفاقية تبادل الباندا مع الحكومة الصينية.

واحتفالا بالمناسبة، صنعت الحديقة كعكة من عصير الفاكهة المجمد والبطاطا الحلوة والجزر وقصب السكر وقدمتها للباندا العملاقة الأم بالحديقة مي شيانغ وشبلها شياو تشي جي، واستغرقا حوالي 15 دقيقة لالتهامها.

ونأى، الباندا تيان تيان، والد شياو تشي جي، عن الاحتفال، ومكث يمضغ الخيزران في حاوية مجاورة، خلال تصريح للسفير الصيني تشين غانغ، الذي أشاد بالدببة واصفا إياها بأنها “رمز للصداقة” بين الأمم.

وإلى جانب الإشادة باتفاقية عام 1972 التي أطلقتها زيارة الرئيس ريتشارد نيكسون التاريخية إلى الصين، سلط الاحتفال الذي أقيم يوم السبت الضوء أيضا على نجاح برنامج تربية الباندا العملاقة العالمي، والذي ساعد في إعادة الباندا من حافة الانقراض.

وولد شياو تشي جي في أغسطس 2020 في عملية اعتبرت أشبه ما تكون بالمعجزة، نظرا لتقدم عمر مي شيانغ وإجراء موظفي حديقة الحيوان عملية التلقيح الاصطناعي في ظل قيود مشددة بعد فترة وجيزة من إغلاق جائحة كوفيد-19 لحديقة الحيوانات بأكملها.

وتعد الباندا مي شيانغ، أكبر باندا عملاقة تلد بنجاح في الولايات المتحدة، في سن الثانية والعشرين.

المصدر: أ ب