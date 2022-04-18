إنجلترا – لا يجد الظهير الأيمن لفريق ليفربول ترينت ألكساند أرنولد مبررا للقلق حول تراجع مستوى زميله المصري محمد صلاح بالنظر إلى كونه موهبة رائعة أثبتت نفسها مرات لا تحصى في الماضي.

وليس لدى ألكسندر أرنولد أي مخاوف عندما يتعلق الأمر بـ محمد صلاح، حيث قال عند سؤاله عن الانتقادات الموجهة إلى صلاح: “أعتقد أنه أمر غير عادل، بالنظر للمستويات التي وصل إليها، فهو من الأشخاص الذين يعدون ضحايا لنجاحهم”.

ويعاني محمد صلاح من الجفاف التهديفي، حيث لم يسجل في آخر 6 مباريات، بينما سجل هدفا واحدا في آخر 12 مباراة له، وذلك من ركلة جزاء أمام برايتون.

وأضاف: “إنه لا يزال هدافا كبيرا، إنه خلفي من حيث التمريرات الحاسمة، والناس يقولون إنه يقدم أداء سيئا؟! هو تقريبا أفضل هداف في دوري أبطال أوروبا أيضا”.

وتابع: “ما فعله لنا خلال المواسم الخمسة الماضية كان رائعا، انظر، ليس من العدل أن يقول الناس إنه يمر بمرحلة سيئة”.

وأكمل: “كلنا نرى أنه سيسجل الأهداف لنا، إنها مسألة وقت فقط قبل أن يضع الكرة في الشباك مرة أخرى”.

يذكر أنه لا يزال صلاح هداف الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الحالي، برصيد 20 هدفا بفارق 3 أهداف عن هيونغ مين سون نجم توتنهام.

المصدر: express.co.uk