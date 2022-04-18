ألمانيا.. تحذير من عواقب وخيمة على الصناعات الغذائية في حال حظر الغاز الروسي

ألمانيا.. تحذير من عواقب وخيمة على الصناعات الغذائية في حال حظر الغاز الروسي

ألمانيا – حذر اتحاد الصناعات الغذائية في ألمانيا من أن فرض حظر على الغاز الروسي سيكون له انعكاسات سلبية على صناعة الأغذية وسيؤدي إلى تعطلها.

وقال رئيس اتحاد الصناعات الغذائية، غيدو تسايتلر، في تصريح لوسائل إعلام ألمانية، “إن إيقاف إمدادات الغاز سيكون له عواقب وخيمة على منتجي المواد الغذائية”، مشيرا إلى أن “صناعة المواد الغذائية تعد ثاني أكبر مستهلك للغاز بعد الصناعة الكيميائية”.

كما حذر من أن نقص إمدادات الغاز سيؤدي إلى تعطل الإنتاج، وقال: “لن نعاني من الجوع بسبب هذا، لكنه سيؤدي إلى انقطاعات كبيرة في الإنتاج، وهو ما سيشعر به المستهلكون في محلات المواد الغذائية”.

وأوضح تسايتلر أن العديد من الشركات باتت تعتمد على الغاز بدل النفط وذلك لأسباب بيئية وأنه “ليس من السهل” تحويل منشآت الإنتاج من جديد إلى النفط.

وقال إن ارتفاع تكلفة الإنتاج سيضر بقطاع الصناعات الغذائية وخاصة سيلحق ضررا بالشركات الصغيرة والمتوسطة ما قد يضطرها إلى الإغلاق.

المصدر: نوفوستي