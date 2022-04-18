مصر – أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف” اليوم الاثنين، التشكيلة المثالية لجولة الذهاب من الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

وضمت التشكيلة 9 لاعبين من فرق عربية، على الشكل التالي:

– في حراسة المرمى: سفيان خضايرية حارس مرمى وفاق سطيف الجزائري.

– في خط الدفاع: محمد أمين توجاي (الترجي التونسي)، أشرف داري (الوداد المغربي)، عبد القادر بدران (الترجي التونسي) وأيوب العملود (الوداد المغربي).

– في خط الوسط: لاكاي (صن داونز الجنوب إفريقي)، كوليبالي (الترجي التونسي) ومحمد زريدة (الرجاء المغربي).

– في خط الهجوم: تياغو أزولاو (بيترو أتليتكو)، جي مبينزا (الوداد المغربي) وحسين الشحات (الأهلي المصري).

المصدر: CAFCLCC_ar/twitter