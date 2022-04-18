سوريا – شهدت المدن السورية الكبيرة وقاعدة “حميميم” الروسية معرض “شمال تدمر” للفنون التشكيلية والذي شارك في إقامته الطلاب والأساتذة جامعة “بطرسبورغ” الروسية.

وأقيمت مراسم اختتام المعرض في تدمر السورية حيث وُضعت معروضاته بالقرب من قوس النصر الذي دمره الإرهابيون.

وقد كشفت جامعة بطرسبورغ التكنولوجية في المعرض عن 24 لوحة فنية و12 عملا غرافيكيا، بما فيها مجسم لكتاب مدرسي سوفيتي للصف الخامس رسمت على غلافه صورة لتدمر التاريخية.

وأهدت الجامعة الروسية نصف لوحتها الفنية لمدن حلب ودمشق وحمص وحماة السورية.

يذكر أن المعرض افتتح في أكتوبر عام 2021 في دمشق من حيث قام بجولة عبر المدن السورية واختتم في تدمر. تمتع المعرض بشعبية كبيرة بين السوريين وأبناء الجالية الروسية في سورية.

وقال مستشار رئيس جامعة بطرسبورغ التكنولوجية ، أندريه رودسكوي، إن مشروع “تدمر الشمال” الثقافي التنويري عبارة عن طريقة غير عادية لاستقطاب الطلاب السوريين للدراسة في الجامعات الروسية.

وعُرضت أعمال الغرافيك للطلاب الروس كذلك في قاعدة “حميميم” الجوية الروسية قرب اللاذقية، حيث أهدى الطلاب كل أعمالهم الفنية لجنود وضباط القاعدة.

وقال العريف في الجيش السوري محمد أبو نور:” لم أعرف أن روسيا فيها مدينة تلقّب بـ”تدمر الشمالية” وهي مدينة بطرسبورغ. وبعد أن عرفت ذلك سأحضر حتما إلى هناك”.

المصدر: تاس