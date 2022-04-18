ليبيا – نوّه المرشح لخوض سباق الانتخابات الرئاسية سليمان البيوضي إلى أن ماوصفها بـ”الحكومة الموازية” لم تعلق على خطوة إغلاق النفط والتي بدأت مؤشراتها تؤثر على سعر صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي.

البيوضي قال في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: إن ذلك يبين بأن هذا العمل ليس شعبيًا بل هو بترتيبات مسبقة بين أطراف (الصفقة المتعثرة)، وتأكيد على تحمل مسؤوليات تبعات هذه الخطوة.

وأشار إلى أن الدبيية وتحالفه من الطبيعي ألا يعلقو على هذه الخطوة وقد تكون لصالحه وستعزز موقعه السياسي في ظل سياسة المغالبة وَلَيِّ الذراع.

وتابع: “أنصح الأطراف المنخرطة في الصفقة أن يعيدوا ترتيب أوراقهم بتحديد مواقيت ورسم خارطة للحل (مقبولة) وتنهي الانسداد القائم بشكل مقبول من الجميع دون الارتهان للتضليل الممارس معهم.