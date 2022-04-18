الأردن – أكد رئيس الوزراء الأردني، بشر الخصاونة، اليوم الاثنين، إن الأردن عصي وبعيد كل البعد عن الإفلاس، وهو أكثر منعة من التأثر بتداعيات الأزمة الأوكرانية.

وأشار الخصاونة في مداخلة خلال جلسة مجلس النواب، إلى أن “الأردن عصي وبعيد كل البعد عن الإفلاس، وبشهادة البنك الدولي الذي أكد أنَ الأردن أكثر منعة من التأثر بتداعيات الأزمة الروسية – الأوكرانية”.

وشدد الخصاونة على أن “التصنيف الائتماني للأردن آمن، وحققنا بالتعاون مع مجلس النواب مستهدفات الموازنة العامة”، مؤكدا أن “أوضاعنا الاقتصادية قوية وصارمة”.

وأوضح: “لدينا 17 مليارا احتياطي غير مسبوق من العملات الأجنبية، ونحيِي البنك المركزي على دوره في الحفاظ على المالية العامة”.

المصدر : RT