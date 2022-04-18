الدفاع الروسية تحذر من أن كييف تخطط لاستفزازات من خلال قصف كنائس في عيد الفصح

الدفاع الروسية تحذر من أن كييف تخطط لاستفزازات من خلال قصف كنائس في عيد الفصح

روسيا – أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن لديها معلومات تؤكد أن كييف تخطط، وبدعم من الدول الغربية، لارتكاب استفزازات من خلال قصف الكنائس الارثودوكسية في عدد من المناطق الأوكرانية في عيد الفصح.

وقال رئيس مركز إدارة الدفاع الوطني في روسيا الاتحادية، العقيد ميخائيل ميزينتسيف، في تصريح اليوم الاثنين: “وفقا لمعلومات موثوقة بحوزتنا، فإن نظام كييف، وبدعم من عدد من الدول الغربية، يستعد للقيام باستفزازات وحشية للتسبب في سقوط العديد من الضحايا في مناطق زابوروجيه ونيكولايف وأوديسا وسومي وخاركوف”.

وأوضح ميزينتسيف أن أكثر من 70 مجموعة متنقلة من الكتائب الأوكرانية القومية المتطرفة تنقلت في شاحنات صغيرة ومركبات على الطرق الوعرة، مزودة بقذائف الهاون (ما يسمى بـ “الهاون المتجول”) لتنفيذ الاستفزازات.

وأضاف أنه تم إنشاء هذه المجموعات “بهدف قصف المعابد والكنائس الأرثوذكسية ليلة عيد الفصح ( 23 أبريل)، لاتهام العسكريين الروس بارتكاب أعمال قتل جماعي ضد المدنيين في هذا العيد المقدس للمؤمنين”.

المصدر: تاس