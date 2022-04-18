إيطاليا – فرض فريق روما التعادل الإيجابي 1-1 على مضيفه نابولي في المباراة التي جمعتهما اليوم الاثنين ضمن منافسات الجولة الـ33 من الدوري الإيطالي لكرة القدم “الكالتشيو”.

وافتتح نابولي باب التسجيل مبكرا منذ الدقيقة الـ11 من ركلة جزاء نفذها بنجاح لورينزو إنسيني.

وتعرض روما لضربة موجعة جديدة بطرد لاعبه البرازيلي دانييل فوزاتو في الدقيقة الـ78.

ورغم النقص العددي، تمكن روما من تعديل النتيجة في اللحظات الأخيرة من عمر اللقاء وبالتحديد في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع عن طريق نجمه ستيفان الشعراوي المنحدر من أصول مصرية.

وبهذا التعادل تقاسم الفريقان نقاط المباراة، حيث اكتفى نابولي بنقطة رفع بها رصيده إلى 67 نقطة في المركز الثالث متأخرا بنقطتين عن إنتر ميلان صاحب الوصافة وبأربع نقاط عن المتصدر ميلان.

في المقابل، رفع روما رصيده إلى 58 نقطة في المركز الخامس على جدول ترتيب فرق “الكالتشيو”.

المصدر: RT