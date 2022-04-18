وقال الاتحاد في بيان ان ” ذلك جاء على هامش اللقاء الذي جمع وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، مع رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم للصم، برفقة وفد اللجنة البارالمبية العراقية”.

وقال الوزير درجال خلال اللقاء: “نقدم دعمنا لتنظيم النسخة الخامسة من بطولة آسيا في العراق لهذه الشريحة المهمة”.

وأضاف: “أبدينا رغبتنا بأن تقام البطولة بأكثر من محافظة كونها ستلعب على شكل مجموعات، وملاعبنا على أتم استعداد لاستضافة البطولة القارية”.

يذكر أن النسخة الماضية من البطولة أقيمت في إيران ونال فيها المنتخب العراقي للصم المركز الثاني خلف البلد المستضيف.