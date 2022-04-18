ليبيا – أصدرت المؤسسة الوطنية للنفط بيانًا صحفيًا بشأن قضية استمرار موجة الإغلاقات التي تطال عمليات تصدير النفط الخام الوارد من حقل الشرارة النفطي.

البيان الذي تابعته صحيفة المرصد أعلنت من خلاله المؤسسة حالة القوة القاهرة في الحقل واصفة ما يحصل من إغلاقات بخطوة عبثية مثلت عنوانا جديدا للصراع الدائر في البلاد بعد أن قامت مجموعة من الأفراد بممارسة ضغوط على المستخدمين.

وأضاف البيان إن هذه الضغوط حملت المستخدمين على الإيقاف التدريجي للإنتاج في حقل الشرارة النفطي ما جعل من تنفيذ المؤسسة لالتزاماتها التعاقدية أمرا مستحيلا ما يعني اضطرارها لإعلان حالة القوة القاهرة في حقل الشرارة النفطي وحتى إشعار آخر.

وأختتم البيان بالتذكير أن النفط الخام الوارد من حقل الشرارة النفطي يمثل المزود الرئيسي لمصفاة الزاوية النفطية التي تغذي بدروها السوق المحلي بالمحروقات.