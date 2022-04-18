ليبيا – قال المحلل السياسي كامل المرعاش إن الأوضاع الملتهبة في ليبيا تقود إلى 3 سيناريوهات؛ أولها: تمكن فتحي باشاآغا في إقناع تركيا والولايات المتحدة وبريطانيا للتخلي عن دعم حكومة تصريف الأعمال المنتهية ولايتها عبد الحميد الدبيبة، وممارسة ضغوط عليه بالتسليم سلمًا.

المرعاش وفي تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية” رأى أن السيناريو الثاني سيكون عبر تحرك شعبي في مناطق ليبيا شرقًا وجنوبًا وغربًا لإيقاف تدفق النفط وإحالة عائداته إلى حكومة الدبيبة، ما سيشكل صدمة للمستفيدين من إنتاج النفط الليبي، وسيجبرهم على التحرك ورفع الغطاء عن الحكومة السابقة، التي تقود البلاد للحرب والتقسيم.

أما السيناريو الثالث، بحسب المرعاش، فهو بقاء الوضع الراهن، ما يعني أن حكومة باشاآغا ستظل كما هي عاجزة عن دخول طرابلس، مما يستدعي تدخل مجلس النواب ليتحمل مسؤولياته.