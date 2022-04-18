القدس – أفادت وسائل إعلام فلسطينية، بأن المستوطنين الإسرائيليين، اقتحموا اليوم الاثنين، لليوم الثاني على التوالي، المسجد الأقصى وسط حماية من القوات الإسرائيلية.

وانتشر المستوطنون في البلدة القديمة في القدس تزامنا مع اقتحام الأقصى، إلى جانب إغلاق القوات الإسرائيلية محيط شارع الواد بالبلدة.

واعتدت القوات الإسرائيلية على المصلين، تمهيدا لاقتحام مجموعات جديدة من المستوطنين، إلى جانب محاصرتها للمصلى القبلي.

واعتقلت القوات الإسرائيلية، أمس، 9 فلسطينيين وأصابت عددا من المصلين بعد الاعتداء عليهم إثر اقتحامها المسجد الأقصى، وإخلاء معظم ساحاته بالقوة، لفسح المجال أمام المستوطنين.

يذكر أن الشرطة الإسرائيلية فرضت تقييدات على دخول الفلسطينيين للمسجد، حيث منعت كل من هم دون الـ40 عاما من دخول ساحات الحرم.

وكانت “جماعات الهيكل” اليهودية اليمينية المتطرفة أعلنت تنظيم اقتحامات جماعية موحدة خلال أسبوع “الفصح العبري” للمسجد الأقصى، حيث تبدأ الاقتحامات الساعة السابعة صباحا من جهة باب المغاربة على فترتين يوميا، وتستمر حتى يوم الخميس المقبل.

المصدر: وسائل إعلام فلسطينية+ RT