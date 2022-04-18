اليابان لا تستبعد مشاركة روسيا في اجتماع وزاري لـ”G20″ عن بعد

اليابان لا تستبعد مشاركة روسيا في اجتماع وزاري لـ”G20″ عن بعد

اليابان – أكد وزير المالية الياباني، شونيتشي سوزوكي، في اجتماع لجنة برلمانية إنه لا يستبعد مشاركة روسيا في الاجتماع الوزاري القادم لمجموعة العشرين (G20)، عبر الإنترنت.

وأضاف الوزير: “أرسلت إندونيسيا، التي تترأس مجموعة العشرين، دعوات إلى جميع البلدان للمشاركة في هذه المجموعة. أما بالنسبة لكيفية عمل كل دولة، فهناك معلومات تفيد بأن وزير المالية الروسي سيشارك عبر الإنترنت. لقد سمعت مثل هذه المعلومات. ومع ذلك، فإن إندونيسيا هي المسؤولة عن كل التفاصيل”.

وفي الوقت نفسه، أبدى الوزير الياباني تحفظا مفاده أن بلاده لا يمكنها بأي حال من الأحوال التعليق على مشاركة أو عدم مشاركة البلدان الأخرى.

وشدد الوزير على أنه “فيما يتعلق بمشاركة روسيا والصين (الأمر عائد لإندونيسيا)، لا تستطيع الحكومة اليابانية التحدث عن آفاق مشاركة دولة معينة”.

المصدر: نوفوستي