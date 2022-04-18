ليبيا – أجرت صحيفة “ديلي إكسبرس” البريطانية حوارا مع رئيس حكومة الاستقرار فتحي باشاآغا وخلاله تعهد بإنهاء عصابات الاتجار بالبشر إذا حصل على الدعم.

الحوار الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد دعا من خلاله باشاآغا إلى توفير دعم دولي لحكومته ليتمكن من المساعدة في إنهاء أزمة الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا المارة عبر ليبيا مبديا في ذات الوقت إعجابه ببريطانيا وخروجها الأخير من الاتحاد الأوروبي.

وأعرب باشاآغا عن أمله في إنهاء حالة عدم الاستقرار في ليبيا التي جعلت منها الطريق الرئيسي للإرهاب وتجارة البشر عبر القوارب المليئة بالمهاجرين غير الشرعيين المنطلقين من الموانئ الليبية إلى إيطاليا إيمانا منه وبشدة في مبدأ سيادة القانون.

وتعهد باشاآغا بتكثيف جهوده لمكافحة الإرهاب ومعالجة الأوضاع الأمنية المتدهورة وتأمين الموانئ والحدود مشيرا إلى أن البلاد ستشهد تحت قيادته تعزيزا لتعاونها بين المؤسسات الأمنية والعسكرية والسلطات القضائية لأن العمل القوي سيجلب الاستقرار لها ومواجهة عصابات الجريمة المنظمة.

وطالب باشاآغا بريطانيا بالتعامل مع حكومة الاستقرار وتوفيرها الاستثمار والتدريب ومشاركة التكنولوجيا مع قواتنا الأمنية لأن هذا من شأنه الحفاظ على أمن ليبيا مبيدا في ذات الوقت تأييده للخطوة البريطانية الأخيرة الرامية إلى معالجة طلبات اللجوء في رواندا.

وتابع باشاآغا بالقول:”إن السيطرة على الحدود هي أولوية لجميع الدول فالإجراءات المتخذة لردع الرحلات الخطرة ستكون مفيدة لكل من ليبيا وأولئك الذين يحاولون الدخول وأتعهد بقمع الإرهاب وقدمت بالفعل مقاربات مع تركيا للتعاون في هذه القضية”.

وبين باشاآغا قائلا:”الاستقرار وحقوق الإنسان والسلام في ليبيا لا يمكن أن يكون إلا لفائدة بريطانيا ولقد رأينا بالفعل كيف يمكن أن ينجح التعاون عندما سلمنا هاشم العبيدي المتورط في تفجير “مانشستر أرينا” الإرهابي إلى السلطات البريطانية في يوليو من العام 2019″.

وقال باشاآغا:” كنت وزيرا للداخلية وخلال فترة ولايتي وافقت محاكمنا تسليم العبيدي إلى بريطانيا لأنه مواطن بريطاني وكان الشيء الصحيح الذي ينبغي عمله وسينصب تركيزي دائما على السلام والأمن وسيادة القانون وسأحارب دائما الإرهاب والتطرف”.

وشدد باشآغا على وجوب قيام بريطانيا بالانخراط مع ليبيا والاستثمار فيها مع التطلع إلى التعاون التجاري والأمني ​​المستقبلي مع بلاده مشيرا إلى أن الأخيرة رائعة وفهيا الكثير من الإمكانات والشي الكبير لتقدمه للعالم وإن هذا لا يتم بسبب الصراع الداخلي والفساد وإن أهمال البلاد يعني جعلها أرضا خصبة للإرهاب.

وأكد باشاآغا التزامه بسكل تام بالمصالحة الوطنية وإصلاح الاقتصاد وحقوق الإنسان للشعب الليبي ووضع حد للفساد مشددا على إعادة الاستقرار للبلاد وبناء دولة تقوم على العدل والقانون والمساواة وتسريع الانتقال للتقنيات والأنظمة الإدارية المتقدمة ما يمهد الطريق للمهنيين الليبيين لتطوير قدراتهم وتعزيز مهاراتهم.

وتعهد باشآاغا بخلق فرص عمل جديدة من شأنها أن تساعد في تحسين مستويات معيشة جميع المواطنين الليبيين لأن ليبيا ستتحول بالكامل وسيسمح لها أخيرا بتحقيق إمكاناتها مع ضمان أن تحصل على المستقبل المشرق الذي تستحقه معربا عن أمله في زيارة بريطانيا لإجراء محادثات مع قادتها المؤيدين له.

وقال باشاآغا:”أنا معجب بشكل كبير ببريطانيا وأتفهم أسباب اتخاذ الشعب البريطاني قرار مغادرة الاتحاد الأوروبي وكان هذا شأنا للناس وكان حكمهم حاسما وآمل أن تتمكن البلاد وليبيا من الاتفاق على ترتيبات تجارية أفضل إذ أتاح الخروج من الاتحاد الفرصة لإقامة علاقات جديدة”.

وتابع باشاآغا قائلا:”والآن مع ليبيا على طريق الاستقرار ويجب على بلدينا العمل معا بشكل أوثق فبلادي تعاني أيضا من أفعال نظام “فلاديمير بوتين” ومرتزقة فاغنر الروس الذين يقاتلون في الحرب الأهلية ودعوني أكون واضحا لا مكان لهم في بلادي أو لأي جنود روس أو شيشانيين آخرين”.

وأضاف باشآاغا بالقول:”انني قلق من التقارير المتداولة حول وجود علاقة وثيقة بين الزعيم الشيشاني وعبد الحميد الدبيبة ومن الزيارة الأخيرة لنائب مفتي الشيشان الى ليبيا وبصفتي وزيرا للداخلية قمت بتنظيم تدريبات للأجهزة الأمنية وبدأت في تفكيك الجماعات المسلحة وإعادة دمج الأفراد فيها”.

وأختتم باشاآغا قائلا:”هذا سوف يستمر وسيكون تركيزي والأولوية لتحقيق الأمن والاستقرار والديموقراطية في ليبيا فكل أعمالي سوف تستهدف تلك الأهداف”.

ترجمة المرصد – خاص