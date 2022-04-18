السعودية – أعلنت السعودية عن تحويل وديعتها لدى البنك المركزي الموريتاني بقيمة 300 مليون دولار إلى قرض ميسر.

وفي هذا السياق، أفادت وكالة الأنباء السعودية “واس”، بأنه “إنفاذا لتوجيهات العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده، الأمير محمد بن سلمان، قامت المملكة بتحويل وديعتها لدى البنك المركزي الموريتاني بقيمة 300 مليون دولار إلى قرض ميسر، وذلك ضمن جهودها الحثيثة ودورها الريادي في مساندة الدول العربية والإسلامية تنمويًا واقتصاديا”.

وأشارت “واس” إلى أن “هذه الخطوة تأتي تأكيدا من المملكة على وقوفها الدائم مع الجمهورية الإسلامية الموريتانية – حكومة وشعبا – للدفع بعجلة النمو الاقتصادي وتنفيذ المشاريع التنموية في مختلف القطاعات الحيوية”، موضحة أنه “من المأمول أن يسهم هذا الدعم في تعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، بالإضافة إلى فتح قنوات تمويلية جديدة من المنظمات المالية الإقليمية والدولية”.

المصدر: “واس”