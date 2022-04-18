ليبيا – قال وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب المصري النائب أحمد أباظة إن اللقاءات الليبية الليبية برعاية أممية بالقاهرة تأكيد للدور المصري العربي في وقف نزيف الدم في ليبيا.

أباظة اعتبر في تصريح لصحيفة “العين الإخبارية” أن اجتماع مجلسي النواب والدولة الليبيين بالقاهرة يسعى من خلال المحادثات والمشاورات مع الشركاء ضمان الأمن والاستقرار في ليبيا.

ورفض ما قامت به بعض الأطراف في ليبيا من حشد للعناصر العسكرية في طرابلس للتأثير على مباحثات القاهرة، مؤكدًا أن هذه الأطراف لا تسعى لمصلحة أمن واستقرار ليبيا بل تسعى لمصالح خاصة وتنفيذ أجندات خارجية.

ونوه البرلماني المصري إلى أن عودة استخدام السلاح في طرابلس للضغط من أجل تحقيق مأرب شخصية سيضر بالعملية السياسية الليبية ويعيد الأمور إلى مربع صفر وإلى تداعيات قد لا يحمد عقباه.

وطالب الأطراف الليبية بضبط النفس، معربًا عن أمله في أن تنجح مباحثات القاهرة في رأب الصدع باعتبرها طوق نجاة لدرء الإرهاب في المنطقة.