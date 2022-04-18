ليبيا – شهد مقر إدارة ‏العلاقات والتعاون بوزارة الداخلية في حكومة تصريف الأعمال عقد اجتماع لتدارس ملف تدريب العناصر الأمنية بالتنسيق مع تركيا.

بيان صحفي صدر عن الوزارة اطلعت عليه صحيفة المرصد أشار إلى أن الاجتماع حضره مدير الإدارة العميد ‏صلاح الدين بن سليمان ومعاون مدير الإدارة العامة للتدريب العميد فتحي عون ومعنيون فضلا عن المندوب الأمني بالسفارة التركية في ليبيا.

وأضاف البيان إن الاجتماع تطرق لآليات التنسيق والتخطيط للبرامج التدريبية التي تم الاتفاق عليها في اجتماع لجنة التعاون المشترك بين وزارتي ‏الداخلية بحكومة تصريف الأعمال وفي تركيا فضلا عن استعراض الاحتياجات ‏التدريبية ومراجعة دورات التدريب المتفق عليها من حيث العدد ‏والجدولة الزمنية.